РИАМО - 17 мар. После зимнего периода предстоящей ночью в столице промоют Триумфальную арку, особое внимание будет уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Для этого потребуется 6 часов работы бригады из 8 человек, гидровышка, поливомоечная машина, 15 куб м воды и 5 литров моющего средства», – говорится в сообщении.

Высота монумента, который собираются промыть, составляет порядка 30 метров.

После промывки водой на него нанесут нейтральное моющее средство. Далее образовавшаяся пена будет смыта мощным напором воды.

В среду на Поклонной горе специалисты приступили к помывке монумента Победы, на такие работы уходит до 12 часов.

В прошлом году Триумфальную арку мыли 10 апреля.