РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Школьников подмосковного Подольска приглашают на бесплатный мастер-класс в СДК «Молодежный» по живописи 22 марта, сообщается в группе «Сдк Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Весенние каникулы - самое любимое время у ребят. И мы приглашаем провести это время с пользой, в творческом порыве. 22 марта в 12:00 в сельском доме культуры «Молодежный» пройдет мастер-класс по живописи «Весеннее настроение». Попробовать свои силы сможет любой желающий школьник», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить по адресу: поселок Молодежный, дом 30. Вход свободный.