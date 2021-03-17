РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Число аварий на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», совершенных по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 6% с начала текущего года, сообщил начальник Госавтоинспекции округа подполковник полиции Александр Лобойко.

В среду в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 2,5 месяца текущего года. На мероприятии также присутствовали заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Давыдов и начальник управления транспорта, дорог и связи администрации округа Михаил Поликанов.

«Количество происшествий с участием лиц, находившихся в алкогольном опьянении, снизилось на 6%. Положительной динамике способствовали в том числе и оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель», которые регулярно проводятся на территории обслуживания. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии недопустимо и невозможно», - сказал Лобойко.

В ходе мероприятия он также отметил, что по профилактике ДТП и уровню дорожного травматизма Балашихинский отдел Госавтоинспекции находится в «зеленой» зоне.

Однако, по словам Лобойко, прогнозируется всплеск аварийности с приходом весны, когда начнет таять снег, и видимость, контрастность снизятся, что и произошло за последние трое суток в Балашихе: три наезда на пешеходов, два из них - на пешеходном переходе, один - вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать безопасную скорость движения, не ориентируясь на верхний порог скорости.

Необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей. А при перевозке детей в транспортных средствах использовать детские удерживающие устройства, оборудованные ремнями безопасности.