РИАМО - 17 мар. Акушеры-гинекологи ГБУЗ Московской области «Балашихинский родильный дом Саввино» провели выездной День открытых дверей в Центральной городской клинической больнице Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Встреча с будущими роженицами прошла накануне в актовом зале больницы. Врач акушер-гинеколог, заведующая акушерским послеродовым отделением Лиана Сукьясова представила будущим родителям презентацию о родильном доме, рассказала о врачах, новейшем оборудовании и специальных боксах для недоношенных младенцев», – говорится в сообщении.

Кроме того, в медучреждении действуют восемь круглосуточных родильных боксов, палаты для матери и новорожденного. Во время выписки выдается подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежный сертификат от губернатора Московской области.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фомичев отметил, что мероприятия, которые проводятся в рамках партпроекта «Крепкая семья», являются эффективной мерой поддержки будущих мам, ведь рождение ребенка – важное и ответственное событие в жизни каждой женщины.

«На встрече со специалистами роддома родители могли задать любой интересующий их вопрос, касающийся организации и подготовки к одному из самых главных дней в жизни семьи. Кроме того, в городском округе успешно реализуются курсы в рамках школы будущих матерей, где опытные специалисты рассказывают об этапах беременности и необходимых обследованиях, – отметил Фомичев.

После презентации врачи разыграли сертификат на роды с дежурной бригадой. Приз достался жительнице городского округа Марине Богумия.