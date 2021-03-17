РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. МЧС России по Московской области информирует жителей Люберец о том, что в весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым, тает под весенним солнцем, подмывается течением. Выход на лед становится очень опасным», - говорится в сообщении.

Строго запрещается: выходить на водоемы, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину водоема, ходить по льдинам и кататься на них.

«Уважаемые родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду. Оторванная льдина, холодная вода и быстрое течение грозят гибелью!» - отмечается в сообщении.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, необходимо обратиться за помощью по телефону 112.