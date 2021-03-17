РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Нина Забабуркина 18 марта ответит на вопросы жителей по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во время онлайн-встречи.

«18 марта проведу встречу с жителями в режиме онлайн по актуальным вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Начало встречи в 18:30», - отметила Забабуркина.

Свои вопросы можно направить заранее на адрес электронной почты: lubsub@mail.ru, озвучить по телефонам: 8(495)503-42-98, (495)503-75-18,(495)503-42-36. Ссылка на Zoom-конференцию. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.