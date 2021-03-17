РИАМО - 17 мар. С начала 2021 года в Подмосковье ликвидировали 158 незаконных свалок мусора, за этого период обнаружили новых на 40% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

В ходе круглого стола комитета Мособлдумы по вопросам экологии и природопользования подводились итоги уборки незаконных свалок в Подмосковье с начала текущего года, результаты сравнивали с прошлым годом. На конец 2020 года в реестре незаконных свалок оставалось 254 объектов, что на 64% меньше, чем в начале года.

С начала года в регионе выявлено 357 свалок, что на 40% меньше по сравнению аналогичным периодом 2020 года.

Заведующий отдела организационного контроля министерства экологии и природопользования Московской области Вадим Скворцов доложил, что по состоянию на март 460 свалок, включая оставшиеся с прошлых лет, не убраны.

Заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергей Орлов добавил, что для профилактики в Подмосковье проводятся рейды «засады» вместе полицией и администрацией.

По его словам, с начала года прошло 563 таких рейда, в ходе которых выявили 182 факта незаконного сброса мусора.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова также отметила, что 137 нарушений с начала года обнаружили с помощью фотоловушек.

Помимо этого, 79 нарушений обнаружили на территории лесного фонда. Мусор начнут убирать, когда сойдет снег.

С марта в Подмосковье действуют новые правила обращения со строительным мусором. Все юридические лица должны будут получать разрешение на перемещение отходов строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов. Устанавливается и требование о раздельном накоплении ОССиГ.

Алла Полякова считает, что нужно поднять штрафы за сброс мусора, потому что сейчас они ниже, чем стоимость самого вывоза. Злоумышленники продолжают получать прибыль.