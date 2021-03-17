РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. На очередном заседании в среду депутаты Люберец утвердили внесение изменений в бюджет городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Докладчиком по этой теме выступила заместитель главы администрации муниципалитета Нина Забабуркина.

«В связи с внесением изменений в бюджет Московской области, государственные и муниципальные программы увеличены расходы по ряду социально значимых статей бюджета в общей сложности на сумму порядка 200 миллионов рублей. В частности, на 90 миллионов рублей увеличены расходы на ремонт, содержание и освещение дорог. Дополнительно около 70 миллионов рублей направлены на проведение текущих ремонтов, благоустройство территорий, установку спортивных и детских площадок в муниципальных учреждениях образования, культуры спорта», - отметила Забабуркина.

Кроме того, по ее словам, добавлены средства на капитальный ремонт стадиона «Электрон» в Краскове, благоустройство парка Лапса в Томилине, введение персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования и обновление компьютерной техники в школах.

«Предусмотрены средства на подключение к сетям электричества земельных участков для многодетных семей, разработку проекта капремонта и реконструкции здания ДШИ №3 в поселке ВУГИ, проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ «Звездочка» в Мотякове и ВЗУ-11 в Люберцах», - уточнила Забабуркина.