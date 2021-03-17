РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Территорию вокруг школы в поселке Малаховка городского округа Люберцы по просьбам жителей могут благоустроить с учетом безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный куратор проекта «Безопасные дороги» Владимир Беловодский и депутат фракции «Единой России» в Совете депутатов Оксана Крамина приняли участие в совещании рабочей группы комиссии по обеспечению БДД на территории городского округа Люберцы. На встрече также присутствовали представители ГИБДД, ГБУ Московской области «Мосавтодор», сотрудники администрации и МБУ «Люберецкое ДЭП».

Один из вопросов повестки заседания касался организации дорожного движения при подъезде к новому корпусу школы №48 поселка Малаховка.

«В приемную к депутату Краминой обращались жители с жалобами на то, что при подходе к новому корпусу 48 школы на улице Пионерская в поселке Малаховка нет обустроенных пешеходных дорожек, и дети вынуждены с риском для жизни идти по проезжей части», - говорится в сообщении.

По словам Краминой, 1 сентября 2020 года открылся новый корпус 48 школы для 5-11 классов.

«Школа очень современная, но в плане дорожной инфраструктуры не все нюансы учтены. На улицах Шоссейной и Республиканской дети вынуждены выходить на проезжую часть. Это очень большой риск и для автомобилистов, и для пешеходов», - пояснила Крамина.

«По итогу совещания, собравшимися было принято решение организовать выездную комиссию с целью утвердить комплексное благоустройство территории вокруг школы с учетом пожеланий жителей и предложений партийцев», - отмечается в сообщении.

Беловодский призвал комиссию содействовать в организации комплексного благоустройства территории при подъезде к школе.

«Я вижу решение проблемы не только в установке пешеходных дорожек. Здесь не обойтись и без организации одностороннего движения, установки знаков и светофоров - по аналогии с дорожным движением около лицея №12 на улице Побратимов», - подчеркнул Беловодский.