РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Территорию вокруг школы в поселке Малаховка городского округа Люберцы по просьбам жителей могут благоустроить с учетом безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».
Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный куратор проекта «Безопасные дороги» Владимир Беловодский и депутат фракции «Единой России» в Совете депутатов Оксана Крамина приняли участие в совещании рабочей группы комиссии по обеспечению БДД на территории городского округа Люберцы. На встрече также присутствовали представители ГИБДД, ГБУ Московской области «Мосавтодор», сотрудники администрации и МБУ «Люберецкое ДЭП».
Один из вопросов повестки заседания касался организации дорожного движения при подъезде к новому корпусу школы №48 поселка Малаховка.
По словам Краминой, 1 сентября 2020 года открылся новый корпус 48 школы для 5-11 классов.
«Школа очень современная, но в плане дорожной инфраструктуры не все нюансы учтены. На улицах Шоссейной и Республиканской дети вынуждены выходить на проезжую часть. Это очень большой риск и для автомобилистов, и для пешеходов», - пояснила Крамина.
«По итогу совещания, собравшимися было принято решение организовать выездную комиссию с целью утвердить комплексное благоустройство территории вокруг школы с учетом пожеланий жителей и предложений партийцев», - отмечается в сообщении.
Беловодский призвал комиссию содействовать в организации комплексного благоустройства территории при подъезде к школе.
«Я вижу решение проблемы не только в установке пешеходных дорожек. Здесь не обойтись и без организации одностороннего движения, установки знаков и светофоров - по аналогии с дорожным движением около лицея №12 на улице Побратимов», - подчеркнул Беловодский.
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