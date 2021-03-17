РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Театральная битва среди актеров молодежной группы «Артельмолодежь» пройдет в ДК Подольска 4 апреля, сообщается в группе «Театр-студия «Артель» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «ЗиО» Подольска молодежная группа «Артельмолодежь» театра-студии «Артель» проведет театральный поединок 4 апреля в 14:00. Игра будет проходить в формате импровизационного баттла. Команды тренирует актер Дмитрий Бероев. Позади уже два тренинга, остался еще один - 26 марта. Приглашаем зрителей, любителей театральной импровизации на игру», - говорится в сообщении.

Осенью планируются игры с другими театральными командами Московской области. Участников ждут пять раундов, которые дадут возможность ребятам проявить себя.