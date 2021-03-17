РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи восемь семей, находящихся социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, сняли с межведомственной базы данных, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета.

В Мытищах состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Заслушан вопрос: «О работе специалистов отделения участковой социальной службы ГКУ СО Московской области Мытищинский СРЦН «Преображение» с семьями, находящимися в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации». В ходе заседания рассмотрено 71 персональное дело, 24 из которых на несовершеннолетних. С межведомственной базы данных снято восемь несовершеннолетних и восемь семей», - говорится в сообщении.

В задачи окружной комиссии входит предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие мер по их устранению. А также социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.