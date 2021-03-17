РИАМО - 17 мар. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева встретилась со школьниками Подмосковья на военных сборах в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба центра.

«Такие встречи должны показать ребятам на примере успешных и известных людей, что добиться высоких достижений можно в любой сфере независимо от места рождения и социального статуса молодого человека, все зависит от мотивации и преданности своему делу», — сказала директор «Авангарда» Дарья Борисова.

пресс-служба центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» пресс-служба центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» пресс-служба центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 1 из 3

Во время разговора Медведева отметила, что спорт учит ответственности и пунктуальности, а ежедневный труд вместе с дисциплинированностью позволяет достичь результатов. Сила воли, твердый характер, слова поддержки, а также личная ответственность – все это позволяет бороться с эмоциональным выгоранием и хандрой.

Спортсменка рассказала и об участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, подготовке к ним. По словам Медведевой, она думала, что площадь Олимпийской деревни меньше, чем было на самом деле. Чем-то она напоминала ей московские ЖК, а особенная атмосфера в деревне создавалась из-за того, что все олимпийцы проживают вместе.

В ходе встречи фигуристка также призвала подмосковных школьников относиться к делу, которым они занимаются, со всей серьезностью. Таким образом, в будущем удастся достичь всех целей, которые были поставлены.

Встреча прошла в дружеской обстановке. Участники успели сфотографироваться со спортсменкой, а многие еще и взяли у нее автограф.