РИАМО - 17 мар. Дорожная авария произошла на Симферопольском бульваре в Москве, из-за этого задерживаются трамваи, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром из-за ДТП задерживаются трамваи №№1, 3, 16», – говорится в сообщении.

Маршруты трамваев временно изменены. Пассажиров призвали к внимательности при планировании поездок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Симферопольском бульваре образовался затор длиной около 500 м, а на Черноморском бульваре – порядка 400 м.