РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Сотрудники Госавтоинспекции еженедельно привлекают к административной ответственности около 50 водителей Балашихи и Реутова за использование гаджетов во время движения транспортного средства, в регионе запускают пилотный проект по фиксации правонарушений, связанных с использованием телефонов за рулем, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» подполковник полиции Александр Лобойко.

В среду в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела за 2,5 месяца текущего года. На мероприятии также присутствовали заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Давыдов и начальник управления транспорта, дорог и связи администрации округа Михаил Поликанов.

«В текущем году в Балашихе и Реутове увеличилось количество происшествий с применением гаджетов. Еженедельно на территории обслуживания мы наказываем около 50 человек. Это очень много. Огромное количество происшествий связано именно с этим. Мы рады, что в настоящее время в Подмосковье запускают пилотный проект по фиксации правонарушений, связанных с использованием гаджетов во время движения автомобиля», - сказал Лобойко.

Он отметил, что в ближайшее время эта программа будет запущена, и скоро новые штрафы придут нарушителям. Он также выразил уверенность, что это тоже сыграет свою воспитательную роль.

Госавтоинспекция Балашихи в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» при поддержке Главного управления по информационной политике и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области регулярно проводит социальный раунд по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!».

Его главная цель - повышение уровня информированности всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов) во время участия в дорожном движении.

Использование мобильных телефонов за рулем может заставить водителей отвести взгляд от дороги, убрать руки с руля и отвлечь внимание от проезжей части и окружающей ситуации, повлиять на способность водителя управлять автомобилем, увеличить время реакции (особенно время реакции на торможение, а также реакции на сигналы движения), ухудшить способность удерживать правильную полосу движения, привести к сокращению дистанции и создать аварийную ситуацию.