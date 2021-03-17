РИАМО - 17 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников ОМОНа и полиции на несанкционированной акции в Москве, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«По версии следствия, 23 января 2021 года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес двум сотрудникам ОМОНа, а также сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После чего скрылся», - говорится в сообщении.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение подозреваемого. Молодого человека задержали. Во время допроса он признал свою вину.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.