РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Образовательный форум «Потомки Победителей» в городском округе Мытищи посетили 444 волонтера из 42 муниципалитетов Московской области.

В среду, в день образования Московского областного регионального штаба «Волонтеров Победы», в мытищинском молодежном центре «Импульс» прошел образовательный форум «Потомки Победителей». Число зарегистрированных участников составило 444 человека.

«В программе форума - шесть образовательных блоков различных направлений. В этом году программа достаточно обширна, поскольку спланирована по желаниям и рекомендациям самих ребят. Ну и, конечно, главным остается общение. Давно не виделись, наконец смогли собраться. За что спасибо Мытищам, главе и администрации округа», – сказал руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы Московской области» Александр Печенегин.

Подмосковный штаб всероссийского общественного движения работает уже 4 года. От имени главы округа Виктора Азарова гостей поздравила начальник управления по работе с молодежью Надежда Дедяева. От имени председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и всех коллег по корпусу выступила депутат Мособлдумы Линара Самединова, которая вручила наиболее отличившимся подмосковным волонтерам благодарственные письма.

«Мы вместе работали в период пандемии. Вы всегда были рядом с теми, кому нужна помощь. Спасибо за ваше неравнодушие, за инициативу, за идеи. Ваши энергия и сила рождают десятки и сотни добрых дел. Вы показываете личным примером своим друзьям и сверстникам, что просто быть полезными. Просто помогать, просто быть человеком с лидерскими качествами, которому не все равно», – отметила Самединова.