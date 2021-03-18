Что делать, если банковская карта попала в стоп‑лист при оплате проезда в Москве

Отказ в бесконтактной оплате
Проезд в общественном транспорте Москвы можно оплачивать бесконтактно несколькими способами: с помощью транспортной карты «Тройка», банковской карты или смартфона, к которому она привязана, с поддержкой платежных систем Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay. Для этого достаточно однократно поднести карту или гаджет к валидатору в салоне наземного транспорта или датчику турникета метро.
Но иногда при оплате проезда банковской картой пассажир получает отказ – тогда на экране валидатора или турникета высвечивается надпись: «Оплата невозможна по причине нахождения карты в стоп-листе».
В отличие от «Тройки», которая обычно не срабатывает из-за нехватки средств (в этом случае на экране появляется красный крестик и надпись: «Истек срок действия», значит, нужно просто пополнить баланс), банковская карта может попасть в стоп-лист по разным причинам.
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Почему карта попадает в стоп-лист?
Есть несколько причин, по которым вашу банковскую карту могут поместить в стоп-лист.
1. Банковская карта не поддерживает бесконтактную форму оплаты. На картах, которые транспортная система способна считывать, должно быть указано PayPass либо PayWave.
2. Карта и, соответственно, чип могут быть повреждены. Такое случается, если пластиком пользуются интенсивно и в течение долгого времени.
3. Срок действия карты (указан на лицевой стороне) закончился или она была заблокирована по инициативе банка. В последнем случае стоит проверить информацию в банке.
4. Бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте Москвы можно банковской картой, выпущенной только в России.
5. По карте числится задолженность, возникшая из-за того, что средства за предыдущую поездку не были списаны. Такое случается, когда на карте не хватает средств на момент списания либо из-за технических проблем в системе оплаты проезда.
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Что делать
Если ваша карта занесена в стоп-лист ввиду блокировки банком, окончания срока использования или наличия повреждений, обратитесь в отделение своего банка с картой и паспортом, чтобы разрешить проблему соответствующим образом.
Если же первые четыре причины отпадают, скорее всего, банковская карта оказалась в стоп-листе из-за возникшего долга. В этом случае придется выполнить определенные действия для проверки задолженности и погашения.
Как узнать и погасить задолженность
Проверить задолженность можно на официальном сайте Московского метрополитена mosmetro.ru. Для этого перейдите в раздел «Оплата проезда». Далее в меню кликните на «Бесконтактную оплату проезда» и, долистав до конца страницы, перейдите в Личный кабинет. Сервис позволяет просматривать историю поездок, списаний и попыток списаний (неудачных) в транспорте Москвы, а заодно проверить наличие задолженности за проезд по своей карте. Также тут есть возможность сразу погасить долг и вывести карту из стоп-листа.
Проверить историю поездок, наличие задолженности и устранить ее также можно в Личном кабинете пассажира на сайте «Московский транспорт» или с помощью сервиса «Мосгортранса».
Если ваша карта в стоп-листе по причине неоплаты, то в Личном кабинете пассажира будет уведомление: «Карта не может быть использована для оплаты проезда. Оплатите, пожалуйста, задолженность в размере N рублей». Там же можно сразу погасить задолженность, кликнув на соответствующую кнопку. Предварительно убедитесь, что на вашей карте достаточно средств для совершения операции.
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Когда карту выведут из стоп-листа
Как правило, после того, как задолженность будет оплачена, банковская карта автоматически исключается из стоп-листа через 5-10 минут, и ею снова можно пользоваться для бесконтактной оплаты проезда на транспорте.
Как отследить оплату
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит отслеживать смс-сообщения и пуш-уведомления о списании средств за поездки. Если такое сообщение не пришло сразу, оно может прийти с опозданием.
При этом рассчитывайте, чтобы средств на счету имелось с запасом для оплаты следующей поездки.
Для верности перед очередной поездкой пройдите по одной из указанных выше ссылок, чтобы проверить и погасить возможную задолженность до посадки в транспорт.
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Что делать, если не проходит оплата проезда со смартфона
Если при оплате проезда в общественном транспорте использовался гаджет, при этом баланс карты положительный, она активна и не имеет механических повреждений, но все равно оплата не проходит, попробуйте заново привязать карту к смартфону. Для этого войдите в приложение, удалите данные карты и введите их заново.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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