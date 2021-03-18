Что делать, если банковская карта попала в стоп‑лист при оплате проезда в Москве

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Проезд в общественном транспорте Москвы можно оплачивать бесконтактно несколькими способами: с помощью транспортной карты «Тройка», банковской карты или смартфона, к которому она привязана, с поддержкой платежных систем Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay. Для этого достаточно однократно поднести карту или гаджет к валидатору в салоне наземного транспорта или датчику турникета метро.

Но иногда при оплате проезда банковской картой пассажир получает отказ – тогда на экране валидатора или турникета высвечивается надпись: «Оплата невозможна по причине нахождения карты в стоп-листе».

В отличие от «Тройки», которая обычно не срабатывает из-за нехватки средств (в этом случае на экране появляется красный крестик и надпись: «Истек срок действия», значит, нужно просто пополнить баланс), банковская карта может попасть в стоп-лист по разным причинам.

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