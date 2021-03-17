РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Студентам колледжа «Московия» Подольска рассказали о вреде наркомании, а также показали фильм-исповедь бывшего наркомана, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалист по работе с молодежью Татьяна Кондратьева 16 марта провела информационно-профилактическое мероприятие «Что нужно знать о наркотиках» для студентов колледжа «Московия». В частности, она показала фильм-исповедь бывшего наркомана и обсудила с ребятами факты и мифы о наркотиках, изменения в поведении и признаки наркомана», - говорится в сообщении.

Также в ходе занятия ребята узнали о причинах тяги к наркотическим веществам, вреде и последствиях употребления наркотиков.