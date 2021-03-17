РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Жители городского округа Мытищи могут обратиться в органы местного самоуправления с социальными инициативами, сообщил руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Михаил Мурзаков.

В среду в округе в рамках партийного проекта «Городская среда» состоялся круглый стол по обсуждению социальных инициатив в МУП «Управление заказчика ЖКХ».

«Социальная инициатива – это, когда жители сами решают на что потратить бюджетные деньги. Достаточно большие деньги из городского, регионального бюджетов могут быть потрачены по инициативе жителей. Любое наше разумное желание можно облечь в форму социальной инициативы. Важно, чтобы группа людей сформулировала это, написала грамотно на бумаге, собрала подписи и пустила в жизнь», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что обращаться можно к главе городского округа, в совет депутатов и к своему конкретному депутату.

«Очень важно, чтобы мы научились формулировать свои желания и отстаивать их. Потому что это конкурентная форма борьбы. Каждая группа должна уметь грамотно обосновать, почему именно они должны эти деньги получить», - уточнил Мурзаков.