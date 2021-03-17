РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. С начала текущего года на территории Балашихи и Реутова произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, один из них ребенок, сообщил в среду начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» подполковник полиции Александр Лобойко в ходе пресс-конференции по итогам двух с половиной месяцев текущего года.

В среду в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за два с половиной месяца текущего года. На мероприятии также присутствовали заместитель начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Давыдов и начальник управления транспорта, дорог и связи администрации округа Михаил Поликанов.

«Количество ДТП с пострадавшими Балашихе и Реутове с начала текущего года по сравнению с 2020 годом снизилась более чем на 40%. Это самый низкий показатель за 5 лет. По состоянию на 16 марта зарегистрировано 19 ДТП, в которых пострадало 19 человек (в 2020 году - 38), один из них ребенок. Совершено 16 наездов на пешеходов (в 2020 году - 24). Из них пять в зоне действия пешеходных переходов (в 2020 году - 16) и 11 - вне действия пешеходных переходов»,- сказал Лобойко.

Он добавил, что положительной динамике способствовали снегопады, которые снизили среднюю скорость движения транспорта и тяжесть последствий аварий, а также работа инспекторов в аварийно-опасное время на пешеходных переходах и работа отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД, проводимая ими с несовершеннолетними участниками дорожного движения в детских и школьных учреждениях.

По его словам, большую помощь в работе оказывала администрация округа, которая своевременно реагировала на те или иные сложные ситуации, которые возникали.

«Надеемся, что администрации Балашихи и Реутова в текущем году увеличат объемы работ по обустройству пешеходных переходов и нанесению необходимой дорожной разметки, строительству барьерных ограждений, а на сложных участках дорог появятся светофоры», — подчеркнул Лобойко.

В 2021 году администрация Балашихи планирует отремонтировать около 210 тысяч квадратных метров дорог. В ходе работ будет нанесена дорожная разметка с использованием термопластика с большим сроком годности.