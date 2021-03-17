РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Жители многоквартирных домов городского округа Мытищи вправе самостоятельно устанавливать тарифы на услуги управляющей компании, сообщил руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Михаил Мурзаков.

В среду в Мытищах в рамках партийного проекта «Городская среда» состоялся круглый стол по обсуждению социальных инициатив в МУП «Управление заказчика ЖКХ».

«Жители многоквартирных домов вправе и должны сами устанавливать тарифы, согласовывая с управляющей компанией. На сегодня пока всего 66 многоквартирных домов в округе сами сумели установить тарифы. Это чуть больше 5% по всему округу, но тенденция идет в ту сторону», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что для этого жители должны уметь договариваться друг с другом. Там, где договоренности между ними нет, стоимость услуг устанавливают органы местного самоуправления.

«На заседании совета депутатов 18 марта мы будем устанавливать тарифы для тех, кто не смог это сделать сам. Важно, чтобы жители домов знали свои права и умели их отстаивать. Желательно в обозримом будущем прийти к тому, чтобы жители почувствовали себя хозяевами своих многоквартирных домов, умели строить партнерские отношения с управляющими компаниями - торговаться обсуждать и устанавливать стоимость услуг», - уточнил Мурзаков.