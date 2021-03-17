РИАМО - 17 мар. Басманный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Власенко обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Ходатайство следователя удовлетворено! Власенко избрана (мера пресечения в виде заключения под стражу – ред.) до 16 мая 2021 года», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Власенко занимает посты президента трех федераций - Федерации водного поло РФ, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания страны.