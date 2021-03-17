РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В Домодедове на заседании общественного совета при УМВД по Домодедову обсудили профилактику преступлений в сфере мошенничества с применением IT-технологий, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Главной темой заседания стал вопрос профилактики преступлений в сфере мошенничества с применением IT-технологий. По данном вопросу было принято решение увеличить число информационных материалов о способах обманных действий и мерах противостояния им для граждан в средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

Председатель общественного совета Евгений Сафонов предложил привлекать молодежь к участию в круглых столах и конференциях на указанную тему с участием сотрудников полиции для повышения правовой грамотности молодого поколения.

Также на мероприятии наградили корреспондента Екатерину Кунакову и оператора Виталия Ефремова муниципального телевидения почетными грамотами от руководителя ГУ МВД России по Московской области за активное содействие органам внутренних дел.