РИАМО - 17 мар. Правоохранители Зеленограда задержали 23-летнего приезжего мужчину и 22-летнюю приезжую женщину по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«В ходе обыска их жилища, расположенного в Московской области, было обнаружено 272 свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой более 500 граммов», – говорится в сообщении.

На текущий момент полицейскими уставлено, что задержанные получили наркотики от неизвестного, а после расфасовали их для распространения в Подмосковье.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.