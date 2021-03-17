РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Спортсменка из Подольска Варвара Иночкина взяла «серебро» в сумме двоеборья на Первенстве России по тяжелой атлетике среди девушек 13-15 лет, она подняла в сумме 125 килограмм, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Старый Оскол в среду прошло Первенство России по тяжелой атлетике среди девушек 13-15 лет (2006-2008 года рождения). В состязаниях участвовали сильнейшие спортсмены со всей страны. Победитель соревнований определялся по наибольшему весу, поднятому в рывке, толчке и сумме двоеборья. Спортсмены делились на группы по весовой категории: девушки от 40 до 81 плюс килограмма, юноши от 49 до 102 плюс килограмма.

«Спортсменка МУ СШОР «Пахра» Варвара Иночкина стала победительницей в толчке и серебряной призеркой в сумме двоеборья в весовой категории 49 килограмм. Поздравляем тренера Владислава Малыгина и Иночкину с высоким результатом!» - говорится в сообщении.

Иночкина сделала рывок на 54 килограмма и толчок на 71 килограмм. Сумма двоеборья составила 125 килограмм.

Победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований награждали медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.