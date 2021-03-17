РИАМО - 17 мар. Российские ученые разработали уникальный, невидимый знак маркировки товаров, который может считать только специальный лазер, передает Федеральное агентство новостей.

Маркировка наносится ионами редкоземельного металла эрбия на гибкую наклейку из кремниевой нанопленки. Перед этим на пленке делают множество упорядоченных в квадратную решетку и практически невидимых глазу отверстий.

«Часть из них содержит ионы эрбия, а другая - нет. Под воздействием лазерного излучения «эрбиевые» отверстия меняют цвет - именно по ним можно правильно «прочитать» изображение», - сказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Дмитрий Зуев.

Характеристики акцизного знака можно настраивать. Он устойчив к механическому и химическому воздействию, а также имеет гибкость.