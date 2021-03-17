РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Жителей Подольска, ищущих работу, приглашают на ярмарку вакансий в центре занятости округа 25 марта, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения приглашает горожан, ищущих работу, на традиционную ярмарку вакансий, которая пройдет 25 марта с 10:00 до 12:00. Место проведения: улица Февральская, дом 2а, 3 этаж, конференц-зал Подольского центра занятости населения», - говорится в сообщении.

Горожане должны быть в масках и перчатках. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 758-31-11.