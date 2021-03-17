РИАМО - 17 мар. За последние три года в Подмосковье смертность на железной дороге уменьшилась на 30%, число погибших сократилось с 425 до 294, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Тему несчастных случаев на железной дороге обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

«В 2018 году зафиксировано 425 погибших, в 2019-м – 391, в 2020-м – 294. За первые два месяца 2021 года наблюдается снижение смертности на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил начальник управления информационных технологий профильного министерства Султан Гумов.

Важной составляющей работы является также ликвидация очагов смертельных случаев: 106 смертельных случаев прошлого года произошло именно там. Больше всего — в Раменском округе, Подольске и Люберцах.

Для ликвидации опасных участков организованы дежурства в утренний и вечерний часы пик, строительство дополнительных ограждений, ликвидация «народных троп» и обустройство новых тротуаров до ближайшего перехода.

Снижение смертности на 25% по сравнению с 2019-м годом удалось достичь благодаря выполнению оперативных локальных мероприятий. Среди них: ликвидация 482 «народных троп», строительство 30 тротуаров к переходам через ж\д пути, строительство 1,5 км новых ограждений, установка 553 информационных щитов.