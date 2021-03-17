РИАМО - 17 мар. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов отметил, что цены на бензин могут значительно вырасти в России до конца 2021 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт склоняется к мнению, что цены будут расти выше, чем инфляция. Однако он не исключает такие варианты развития событий, как заморозка цен на топливо.

«Мой базовый прогноз: если у Центробанка инфляционный таргет 4%, то по текущей динамике я прогнозирую повышение цен на топливо на 7-8% к концу года», - сказал Баженов.

С похожим прогнозом выступила и Счетная палата России. По мнению ее представителей, похожая ситуация была в 2018 году, когда цены на бензин выросли из-за повышения мировых цен на нефть.

Тогда в правительстве приняли серьезные меры, чтобы наладить ситуацию. Например, пришлось убрать прямую зависимость цен на заправках от мирового рынка нефти. В 2021 году ситуация может повториться.