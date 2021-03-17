РИАМО - 17 мар. Специалисты ветеринарных управлений Минсельхозпрода Подмосковья за 2020 год провели свыше 1,4 млн. экспертиз при убое и клеймении сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего было заклеймено около 625 тыс. туш свинины, 152 тыс. говядины, более 228 тыс. домашней птицы, 284 тыс. туш кроликов, 88 тыс. баранины, 112 конины и порядка 2 тыс. других видов», — сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Клеймение мяса является наиболее важной операцией при приемке и убое сельскохозяйственных животных, диких животных, а также птиц. Оно осуществляется на основании инструкции по ветеринарному клеймению штатными специалистами государственной ветслужбы Подмосковья.

«Для осуществления данного вида деятельности один раз в три года ветспециалисты проходят аттестацию на подтверждение квалификации. В течение прошлого года аттестацию прошли 82 специалиста», — заключил министр.