РИАМО - 17 мар. В усадьбе Боблово Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока 19 марта состоится открытие выставки «Предвосхищая будущее», подготовленной в рамках нацпроекта «Цифровая культура», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В основе выставки — жизненный путь, научная и государственная деятельность Дмитрия Менделеева, которая неотъемлемо связана с усадьбой.

«В мультимедийной зоне посетители познакомятся с биографией и важными событиями в жизни ученого, узнают о его путешествиях. Взаимодействие с интерактивной панелью в обучающей и игровой форме позволит получить информацию о главном открытии Менделеева — периодической системе химических элементов», — сообщили в пресс-службе.

В экспозиции применили технологии дополненной реальности. Они помогут «оживить» чемодан ученого, провести химические опыты на мемориальном лабораторном столе, а также полистать старинный альбом и увидеть сельскохозяйственные работы на опытных полях.

В работе над экспозицией участвовали музей-заповедник, а также государственные и ведомственные архивы и музеи страны. Данная выставка станет первой в обновленной усадьбе Боблово после завершившейся в 2020 году реставрации.