РИАМО - 17 мар. IX отчетно-выборная конференция Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов состоится 25 марта, на ней обсудят итоги работы за пять лет, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, в рамках мероприятия совет уточнит планы деятельности на следующие пять лет, делегаты конференции изберут новые руководящие органы.

«Конференция состоится по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, второй этаж (зал заседаний)», - говорится в сообщении.

Начало регистрации делегатов и гостей с 10:30. Мероприятие начнется в 12:00.

В работе конференции примут участие делегаты, избранные от ветеранских организаций всех муниципальных образований Московской области, почетные гости и приглашенные (всего 300 человек).

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