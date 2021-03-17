РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. Практика решения важных для бизнеса вопросов в онлайн-формате останется в Домодедове в дальнейшем, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных встретился с руководителями Торгово-промышленной палаты округа.

«В период пандемии обсуждения важных для бизнеса вопросов перешли в онлайн-формат. Такая практика останется и в дальнейшем, поскольку это помогает существенно экономить время. Онлайн-обучение и семинары проводятся ежемесячно», - говорится в сообщении.

В феврале на базе ТПП заработал центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку домодедовским предпринимателям. В нем работает горячая линия для начинающих и действующих бизнесменов: +7 (495) 727-27-19. Информирование жителей о работе центра «Мой бизнес» проводится, в том числе, через МФЦ, налоговую, офисы банков.

Торгово-промышленную палату городского округа Домодедово отметили на федеральном уровне, она в числе лидеров среди торгово-промышленных палат России по приему новых организаций в состав ТПП в 2020 году.