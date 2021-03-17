РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске 18 марта пройдет очная защита проектов 10 финалистов конкурса молодежной инициативы на премию имени Максима Соколова, сообщается на сайте администрации округа.

В течение февраля заявки оценивали независимые эксперты таких конкурсов, как «Моя страна — моя Россия», «Всероссийский конкурс молодежных проектов», «Доброволец России», «Гранты мэра Москвы», «Большая перемена» и других региональных и федеральных грантовых конкурсов.

«Всего на конкурс поступила 21 заявка. По итогам заочного этапа утвердили 10 финалистов, которым теперь предстоит очная защита проектов. Она пройдет в четверг, 18 марта, в Молодежном центре «Максимум» в поселке Кузнечики, 8. Финалисты лично расскажут о своем проекте, проиллюстрируют социальные достижения в видеопрезентации, ответят на вопросы членов жюри», - говорится в сообщении.

После защиты конкурсная комиссия выберет пять лучших проектов. Победители конкурса получат денежную премию в размере 75 тысяч рублей. Премию вручат в день рождения Соколова 15 апреля 2021 года.

Каждый проект оценен четырьмя независимыми экспертами по семи критериям по 10-балльной шкале. В числе критериев социальная значимость и актуальность реализованной инициативы, достигнутые результаты и эффективность предложенного решения социальной проблемы, уникальность проекта, масштаб его реализации, охват аудитории, затраченные ресурсы, наличие публикаций в СМИ и так далее.

В 2020 году главой городского округа Подольск Николаем Пестовым в целях поощрения молодежных инициатив была инициирована премия имени Максима Соколова. На конкурс принимались заявки с описанием уже реализованных социальных инициатив молодежи по пяти направлениям. В том числе молодежные творческие инициативы; молодежные инициативы в области развития добровольческого движения; гражданско-патриотические инициативы молодежи; инициативы по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде; молодежные научные инициативы.