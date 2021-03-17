РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Депутатов подмосковного Подольска смогут освобождать от рабочей деятельности до 5 дней в месяц, соответствующее дополнение планируют внести в устав городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В концертном зале администрации Подольска в среду прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». Так, на повестке дня значились ряд вопросов, один из которых касался освобождения депутатов от основного места работы.

«Депутат для выполнения своих депутатских полномочий может быть освобожден до 5 рабочих дней (в месяц) от основного места работы. Данное дополнение планируется внести в устав в соответствии с законодательством РФ. Также были предложены и другие дополнения. Комиссия будет рассматривать эти вопросы в течение 10-15 дней, а затем вынесет их на заседание городского совета, после чего их отправят в Минюст для дачи заключения, на подпись главе и обнародуют», - сказал зампредседателя городского совета депутатов Геннадий Соловьев.

Также замглавы округа Денис Жабин отметил, что Федеральным законом установлено, что публичным партнером в числе прочих может являться и муниципальное образование. И предложил дополнить устав соответствующим пунктом.

Среди предложений, высказанных жителями и депутатами, были вопросы о компенсации затрат депутатам, о количестве отпускных дней для главы округа и многое другое.