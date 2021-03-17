РИАМО - 17 мар. С 18 марта планируется ограничить движение транспорта на трассе М-2 «Крым» для монтажа балок путепровода первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«С 18 по 29 марта с полуночи до пяти утра для подъема балок будут кратковременно перекрывать часть трассы М-2 на пересечении с ЦКАД в сторону Серпухова», — сообщили в пресс-службе.

В направлении Москвы периодически останавливать движение на несколько минут планируется также ночью с 22 марта по 2 апреля.

Объехать участок можно будет, свернув с М-2 на трассу А-107 и далее на Старое Симферопольское шоссе. Водителей призвали к внимательности и попросили следить за временными дорожными знаками.