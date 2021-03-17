РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Более 150 человек и более 400 зрителей поучаствовали в танцевальном конкурсе «Мастер-стар», сообщил начальник управления по молодежной политике администрации муниципалитета Борис Новиков.

Поздравить танцоров пришел глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Здесь царит дух творчества, веселья. Танцы - это хорошая музыка и спорт. 14 раз проходит танцевальный марафон в Люберцах. У нас есть справедливые и объективные судьи, я хотел бы, чтобы в этом марафоне победили самые сильные», - сказал Ружицкий.

По словам Новикова, участвовало 10 команд.

«Это порядка 150 человек плюс около 400 зрителей, которые также принимали участие в программе, потому что со зрителями выполнялись флешмобы. У нас определялись победители в трех номинациях - это учреждения высшего профессионального образования, среднего профессионального образования и молодежные общественные организации», - сказал Новиков.