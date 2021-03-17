РИАМО - 17 мар. Президент России Владимир Путин напомнил Генпрокуратуре РФ о том, что остается много «чувствительных вопросов» в сфере ЖКХ для россиян, сообщает РИА Новости.

Заявление главы государства было сделано в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания», — отметил Путин.

Также президент отметил проблемы граждан на жилищном рынке.

Путин подчеркнул, что рассчитывает в этом вопросе на принципиальную позицию прокуроров.