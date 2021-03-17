РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в парке «Дубрава» развесили более 20 кормушек для птиц и белок в ходе акции «Помогаем белкам и скворцам», сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в парке «Дубрава» прошла акция «Помогаем белкам и скворцам». Школьники принесли более 20 кормушек, скворечников и бельчатников. Также детям рассказали о разных птицах и провели небольшие викторины», - говорится в сообщении.

Кормушки развесили на территории парка, и к ним прибежало большое количество белок.