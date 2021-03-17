РИАМО - 17 мар. Врачи Красногорской городской больницы №1 восстановили нерв на запястье мужчины, чувствительность кисти и движение пальцев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в больницу после неосторожного обращения с кухонным ножом. Он перерезал срединный нерв, из-за чего у него частично пропала чувствительность кисти.

«К тому же пациент разорвал сгибатели первого, второго и третьего пальцев. Ему была выполнена операция по наложению эпиневрального шва срединного нерва, а также сшивание сухожилий сгибателей пальцев», - сказал микрохирург Красногорский городской больницы №1 Сергей Косарев.

После операции мужчина смог шевелить пальцами. Врачи назначили ему специальные упражнения, чтобы разрабатывать руку.

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