РИАМО - 17 мар. 104-летняя подопечная Московского пансионата для ветеранов труда №31 Любовь Александровна сделала прививку от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Когда объявили о вакцинации, она сама изъявила желание провакцинироваться, чувствовала себя удовлетворительно до и после вакцинации. Очень рады, что она прошла вакцинацию», — сказала старшая медицинская сестра Татьяна Елисеева.

Среди решивших сделать прививку немало рекордсменов по возрасту. Так, от инфекции себя защитила и 92-летняя Нина Прохорова.

«А зачем же болеть-то, да еще и за собой других потянуть? Нет, я считаю, что это очень правильно. На нас и времени потрачено ради этого сколько», — отметила пожилая женщина.

Сделать прививку от коронавируса можно не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 МАРТА

- Лавров рассказал о своем здоровье после перенесенного Сovid‑19.

Специальные тесты выявили в организме максимальное количество антител к Covid-19.

- Еще 505 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. В столице от Covid-19 вылечились 1595 пациентов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 998 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 436 больных. В Москве - 1201.

- В Общественной палате предложили создать новую категорию льготных граждан — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Указанные категории граждан могли бы иметь определенные преференции.