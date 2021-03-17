РИАМО - 17 мар. Массовый легкоатлетический забег спортсменов и любителей откроет серию весенне-летних мероприятий парка «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Отдел по физической культуре и спорту администрации приглашает жителей Реутова 20 марта в 11:00 в один из городских парков муниципалитета на забег длиной три километра. Присоединиться к спортивному мероприятию может любой желающий старше 18 лет», - говорится в сообщении.

Участникам необходимо принести с собой документы, удостоверяющие личность, справки-допуски от врачей, а также страховку.

Все мероприятия на свежем воздухе проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, установленных в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.