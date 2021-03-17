РИАМО - 17 мар. Школа и два детских сада появятся в Москве в границах транспортно-пересадочного узла «Мневники» в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

«В рамках проекта будут построены средняя общеобразовательная школа на 800 мест и два детских сада на 225 и 125 мест. В ближайшее время мы планируем приступить к проектированию, строительство планируется завершить в 2023 году», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В детских садах оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. При необходимости помещения могут трансформировать с использованием подвижных перегородок. Администрации детсадов будут работать в опенспейсе.

В школе организуют кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, а также единое пространство для естественно-научных дисциплин. Также будут открыты многофункциональный информационный библиотечный центр и зоны рекреации.

Загрутдинов добавил, что всего до 2023 года в Москве будет построено около 100 новых школ и детских садов.

Ландшафтно‑развлекательный парк появится в Мневниковской пойме в столице>>