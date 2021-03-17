РИАМО - 17 мар. После ввода ограничений для грузового транспорта аварийность на Московской кольцевой автодороге снизилась в два раза, сообщила РИАМО член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Наталья Агре.

По ее словам, за время действия новых правил на МКАД произошло в два раза меньше аварий, чем за тот же период годом ранее: 26 ДТП и 1 погибший против 56 ДТП и 8 погибших.

«Одним из важнейших аспектов для грузового транспорта является нарушение правил прохождения технического осмотра. В последние годы громкие ДТП, виновниками которых становились транспортные средства, не прошедшие ТО, происходят регулярно. Кроме этого, это также отрицательно сказывается и на экологической обстановке», — сказала Агре.

Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Показательно, что самые тяжелые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей.

Ранее движение транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн было переведено с МКАД на ЦКАД и бесплатные подмосковные дороги А-107 и А-108.

С 5 апреля 2021 грузовики массой более 3,5 тонн смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и трассам А-107 и А-108. Данные изменения не затронут водителей пикапов, которые зарегистрированы в качестве легковушек.

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