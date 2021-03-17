РИАМО - 17 мар. Подмосковная прокуратура проводит проверку после гибели девочки, которую нашли около дома в Орехово-Зуеве, она была госпитализирована и умерла в больнице, сообщается на сайте ведомства.

Ребенка 2009 года рождения обнаружили под окнами жилого дома на улице Иванова без верхней одежды с травмами, характерными для падения с высоты.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении.

Проверку проведет Орехово-Зуевская городская прокуратура. Ход мероприятий находится на контроле.