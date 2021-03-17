РИАМО - 17 мар. Московская область по итогам прошлого года вошла в число лидеров-регионов России по производству культивируемых грибов, грибы выращивают крупные и малые предприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
На текущий момент в Подмосковье производством культивируемых грибов, компоста и мицелия занимается четыре крупных хозяйства среди которых «Грибная компания Кашира», «ТД Богородские овощи», предприятие «Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и другие.
Воскресенский отметил, что грибы производят и малые предприятия. Они выращивают шампиньоны, а также вешенки и азиатские грибы, которые производятся в городском округе Ступино. Он добавил, что этот редкий вид грибов не представлен на рынке слишком широко.
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