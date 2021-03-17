РИАМО - 17 мар. Московская область по итогам прошлого года вошла в число лидеров-регионов России по производству культивируемых грибов, грибы выращивают крупные и малые предприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковье вошло в лидирующий топ производителей грибов в стране. Грибоводство – одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона. По итогам прошлого года в сельхозпредприятиях собрано порядка 8,2 тысячи тонн грибов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На текущий момент в Подмосковье производством культивируемых грибов, компоста и мицелия занимается четыре крупных хозяйства среди которых «Грибная компания Кашира», «ТД Богородские овощи», предприятие «Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и другие.

Воскресенский отметил, что грибы производят и малые предприятия. Они выращивают шампиньоны, а также вешенки и азиатские грибы, которые производятся в городском округе Ступино. Он добавил, что этот редкий вид грибов не представлен на рынке слишком широко.