РИАМО - 17 мар. В городском округе Коломна 26 марта пройдет первый форум «Подмосковье. Здоровье», участие в нем примут жители Ступина, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

«Форумы позволят получить ответы на самые актуальные вопросы жителей, а также выработать системные меры и подходы по улучшению качества и доступности медицины в городских округах Подмосковья, опираясь на мнение жителей», - отметил председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты региона, модератор форума Евгений Мартынов.

Суммарно в этом году должно пройти 20 подобных гражданских форумов развития здравоохранения, участниками которых станут граждане, общественные деятели, руководители медучреждений, представители профильных органов власти региона и пациентских сообществ.

Согласно планам, в рамках названных форумов пройдут выступления глав городских округов. Они представят доклады по развитию системы здравоохранения на территориях.

Первый форум состоится 26 марта по адресу: набережная реки Коломенки, 7, МБУ «Конькобежный центр «Коломна».

На мероприятии поднимут вопросы работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой медпомощи.