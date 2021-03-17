РИАМО - 17 мар. Здание бывшего кинотеатра «Кунцево» реконструируют, после ремонта там появится культурно-досуговое учреждение, также там разместят административные помещения Московского метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

После проведенной реконструкции, в здании появятся вестибюль, конференц-зал с эстрадой, балконом и трансформируемыми креслами, кабинеты, архивы и серверные, комнаты отдыха сотрудников и переговорные. А также тренажерный зал, библиотека и многое другое.

«Проектной документацией предусмотрено создание многофункционального зала для проведения театрально-концертных постановок, торжественных и праздничных мероприятий, в том числе с возможностью показа кинофильмов», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Внешний фасад здания планируют отделать стальными и композитными панелями, а также плитами из натурального камня. Гранитом отделают лестницы. Еще на само здание повесят медиафасад. Территорию, прилегающую к кинотеатру, благоустроят. Рядом появится парковка.