РИАМО - 17 мар. Инновационная компания «Румб», являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна», начала подготовку к запуску мелкосерийного производства геодезических приемников для высокоточного спутникового позиционирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Благодаря малому весу и компактности, высокая точность аппаратуры ИК «Румб» может найти применение в самой широкой сфере деятельности, включая геодезию, кадастр, градостроительную деятельность, 3D-картографию и другие», — сообщили в пресс-службе.

Аппаратуру «Геотик» отличает от существующих на рынке предложений низкая цена и компактность. Моноблочная конструкция аппаратуры содержит в себе спутниковую многочастотную ГНСС антенну, спутниковый ГНСС приемник, модуль беспроводной связи, блок инерциальных датчиков на 10 степеней свободы и внутренний источник питания.

Кроме того, она оснащена аппаратными средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают работу по защищенным каналам связи и авторизацию в различных сервисах.

«Одна из задач технико-внедренческой особой экономической зоны — создать условия для развития производства инновационной продукции, которая будет конкурентоспособна как на российском, так и на зарубежных рынках. В Московской области две площадки ТВТ — в Дубне и Фрязине, где эта задача решается весьма успешно», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Появление таких компаний, как «Румб» — это результат совместной работы правительства региона, муниципалитетов, управляющих компаний ОЭЗ. По словам министра, с дальнейшим развитием ОЭЗ высокотехнологичной продукции в регионе будет появляться еще больше.