РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске на первом занятии городской школы вожатых участников обучили игровым технологиям с детьми, сообщается на сайте администрации округа.

Всего в 2021 году на обучение в Подольской школе вожатых поступило 120 заявок. Обеспечивать работу проекта будут 45 волонтеров-активистов Российского союза молодежи. За два месяца участникам школы предстоит освоить азы вожатского мастерства, узнать о возрастных особенностях детей, получить навыки организации внутриотрядных и общелагерных мероприятий, научиться технологиям командообразования и работы с детским временным коллективом. Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получат сертификаты.

«Первое занятие VI Подольской городской школы вожатых состоялось на выходных. Основной темой стал кодекс вожатого. Участникам рассказали, как стать авторитетом для детей, почему важно соблюдать вожатскую этику, и какие бывают ценностно-смысловые ориентиры у вожатых. Второй образовательный блок посвятили обучению игровым технологиям в работе с детьми. Завершило программу мероприятие «Танцы на продажу», где команды зарабатывали баллы за проявленную активность, обменивали их на движения, а затем придумывали из них танец», - говорится в сообщении.

Открытие VI Подольской городской школы вожатых состоялось 7 марта в Молодежном центре «Максимум». Тогда участники познакомились и подружились, а также проведи игры-минутки, вожатские танцы, игры на взаимодействие, знакомство с лагерными профессиями, орлятские песни. В ходе образовательного блока ребята познакомились с историей появления детских лагерей и профессии вожатого.

Организаторами проекта являются подольская организация «Российский союз молодежи», комитет по делам молодежи администрации, технико-экономический колледж, Молодежный центр «Максимум».

Проект «Школа вожатых» в Подольске впервые начал свою работу в 2016 году. Тогда выпускники школы стали вожатыми в ДЮОЦ «Родина».